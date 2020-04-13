ПСБ получил более тысячи заявок на беспроцентный кредит под выплату зарплаты
ПСБ в понедельник дистанционно выдал первые кредиты предприятиям малого бизнеса под 0%.
Средства выделены для выплаты зарплат сотрудникам.
Кредит выдается зарплатным клиентам банка сроком на полгода размером до 3 млн руб. Деньги можно получить за 24 часа — с момента подачи заявки на сайте ПСБ.
Кроме того, банк принимает также заявки от тех, кто не является клиентами банка.
«Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт», — говорит руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
Через 48 часов с момента запуска банком было получено свыше тысячи заявок. Свыше сотни клиентов оформили все необходимые документы.
Подробные условия можно узнать на сайте ПСБ.