Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России из-за пандемии коронавируса

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что безработица в России может значимо вырасти из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его прогнозам, число безработных увеличится с 2,5 млн до 8 млн. Возможно, такой уровень сохранится до конца текущего года, затем экономика начнет восстанавливаться, а вслед за ней и стабилизируется ситуация на рынке труда.

Кудрин отметил, что на фоне пандемии спрос на некоторые услуги и товары практически исчез. С глобальным кризисом столкнулись спортивная, развлекательная отрасли и сфера услуг. В связи с этим часть работников ушла в неоплачиваемые отпуска, но если пандемия затянется, то их придется уволить.

Он обратил внимание, что в других странах происходят схожие процессы. Огромных масштабов достигла безработица в США, где каждую неделю на пособие подают заявки около 700 тыс. человек.

Ранее по инициативе президента пособие по безработице для потерявших работу после 1 марта 2020 года увеличено до МРОТ — 12 тыс. 130 рублей.

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