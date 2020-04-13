Глава РФПИ прокомментировал новое соглашение в рамках ОПЕК+

Новая сделка в рамках соглашения ОПЕК+ поддержит цены на нефть на определенном уровне, что при этом не означает, что баррель будет стоит исключительно дорого.

С таким заявлением в интервью американской телекомпании CNBC выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, которые приводит ТАСС, снижение добычи составит порядка 15 млн баррелей в сутки.

Такова договоренность участников сделки ОПЕК+, а также их партнеров из G20, отметил Дмитриев.

«Мы видим, что рынки стабилизируются, это очень важно. Конечно, все еще сохраняется волатильность цен на нефть, — резюмировал глава РФПИ.