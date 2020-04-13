В России планируют запретить импорт дешевого бензина

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Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что власти планируют запретить ввоз в Россию дешевого бензина.

По его словам, данная мера является антикризисной и призвана сохранить российскую отрасль нефтепереработки и рабочие места, на которых может серьезно отразиться пандемия коронавируса.

Как отметил Новак, закрыть границы для импорта предлагается на полгода. Он спрогнозировал, что это не отразится существенно на ценах, они могут вырасти в пределах инфляции.

По словам главы ведомства, решение об ограничении ввоза бензина не совсем рыночная мера, но необходимая в условиях кризиса. Он рассказал, что другие страны вводят подобные запреты, чтобы поддержать отечественных производителей, например Казахстан.

Ранее стало известно, что производство бензина в России за первую неделю апреля сократилось на 18,9% из-за пандемии.