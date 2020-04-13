Цена WTI возросла более чем на 7%

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Стоимость фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI возросла более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 4.21 мск, цена на WTI повышалась на 7,07%, до $24,37 за баррель.

Также стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent увеличилась до $33,22 за баррель — на 4,40%.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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