Пожар на Ленинском проспекте локализовали
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Возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализовано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.
Отмечается, что пожар был локализован на площади двух тысяч кв. м.
На месте работают спасательные службы, привлечены около 90 человек.
Информация о погибших не поступала.
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