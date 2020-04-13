Пожар на Ленинском проспекте локализовали

Возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализовано. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Отмечается, что пожар был локализован на площади двух тысяч кв. м.

На месте работают спасательные службы, привлечены около 90 человек.

Информация о погибших не поступала.

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