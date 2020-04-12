Новак считает, что сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от шокового падения

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позволит удержать цены от шокового падения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия рассматривает два варианта развития событий с другими странами.

«Один вариант - это не делать координационных усилий между нашими странами, а за счет снижения рыночных цен, за счет снижения спроса рынок бы сбалансировался», — заявил Новак.

Министр добавил, что это было бы шоковое падение цены, что катастрофически подействовало бы на нефтяную отрасль для многих стран. Он отметил, при таком варианте развития событий хранилища бы заполнились за счет перепроизводства 15-20 млн баррелей в сутки через полтора месяца.

«Это был бы коллапс», — заключил глава ведомства.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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