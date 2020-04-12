Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года. Об этом он рассказал в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
По его словам, выход из слоившейся ситуации на рынке нефти займет достаточно долгое время.
«Как минимум до конца этого года, в лучшем случае», — добавил Новак.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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