Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года. Об этом он рассказал в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По его словам, выход из слоившейся ситуации на рынке нефти займет достаточно долгое время.

«Как минимум до конца этого года, в лучшем случае», — добавил Новак.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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