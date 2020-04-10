Эксперт: новая сделка на базе ОПЕК+ поможет российской экономике

Независимый эксперт нефтегазового рынка Вячеслав Мищенко прокомментировал для «Газеты.Ru» заключение новой сделки на основе платформы ОПЕК+ и других стран-добытчиков нефти.

«За истекший месяц — март — все изменилось в мире, из-за пандемии коронавируса на всех континентах мы наблюдаем беспрецедентное снижение спроса на нефть. Это Евросоюз, США, Канада, азиатские и африканские страны. Замерли экономическая, транспортная и прочая деятельность. Никто не берется предсказать, как долго это продлится. Спрос сейчас никто не может предсказать, предложение растет, случился кризис перепроизводства нефти. В США и Канаде некоторые компании были вынуждены уйти в отрицательную зону по ценам — вынуждены разгружать хранилища, чтобы обеспечить поступление нефти со скважин, и для этого было предложена отрицательная цена на некоторых точках. Это серьезный сигнал», — объяснил эксперт ситуацию, предшествовавшую переговорам.

Он подчеркнул, что драйвером подключения Америки к переговорам являются не федеральные власти, а нефтяники и власти штатов — например, Техас, ключевой лоббист. Нынешняя сделка послала важный психологический сигнал рынку — стороны готовы договариваться. Этот сигнал толкнул цены вверх, отметил Мищенко.

«Все будет зависеть во-первых от серьезности практического соблюдения условий новой сделки странами, во-вторых — насколько действенным окажется союз саудитов и России, и в каком-то смысле — США. Штаты вынуждены будут координировать свою политику и добычу нефти с платформой ОПЕК+ 2.0. Рынок будет следить за выполнением обязательств сторонами, на сокращение добычи. Как только рынок в течение апреля увидит, что это соглашение соблюдается — психологически это окажет вторую волну поддержки ценам», — добавил эксперт.

Он также объяснил, почему это соглашение важно для российской экономики. От расторжения предыдущей сделки, по словам Мищенко, страдала не только Россия, но и все остальные участники старого соглашения.

«Госбюджет России серьезно зависит от поступлений, роялти на нефть. Это экспортная пошлина в первую очередь. Соответственно, при падении цены на нефть ниже цены отсечения, бюджет РФ не получает эти деньги. Когда страна начинает входить в положительную зону — начинают поступать доходы в бюджет. Кроме того, корпорации на российском рынке — это крупный кластер, который является локомотивом всей экономики. Если они смогут стабилизировать свои балансы и увидеть стабильные цены — это окажет позитивное воздействие на рынок акций и экономические параметры вообще.

Курс рубля также зависит от этих показателей и настроений рынка. Рубль сейчас серьезно укрепился по сравнению с предыдущими неделями», — подытожил Мищенко.