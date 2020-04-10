Мантуров: Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, который устроил дебош в аэропорту, передает ТАСС.
Он заявил, что Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга.
«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», — заявил Мантуров.
Ранее Дмитрий Овсянников был исключен из партии «Единая Россия» после скандала в аэропорту Ижевска.
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