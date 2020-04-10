Украина получит $150 млн от Всемирного банка
Всемирный банк выделит Украине $150 млн для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинское министерство социальной политики.
Из выделяемых средств $100 млн будут направлены на повышение уровня социальной защиты и $50 млн на поддержку уязвимых слоев населения, отмечают в министерстве. В частности, за счет данных средств будут осуществляться выплаты пенсионерам и инвалидам, а также тем, кто лишился работы из-за карантина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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