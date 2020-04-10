«Фонбет» выделит 30 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России

Акционеры российской букмекерской компании «Фонбет» приняли решение передать 30 млн рублей до конца мая на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор компании Александр Парамонов.

По его словам, эти средства будут потрачены на приобретение масок и других средств защиты, аппараты ИВЛ, а также на другие медицинские нужды.

«Мы восхищаемся сотрудниками медицинских учреждений и волонтерами. Мы будем рады, если коллеги с рынка поддержат эту инициативу по мере своих возможностей», — сказал Парамонов.

Он отметил, что помощь планируется оказывать адресно — деньги будут переведены в больницы, которые ведут борьбу с коронавирусом, и в несколько благотворительных фондов, с которыми сотрудничает компания.

«Планируем помочь пожилым людям, бывшим спортсменам. Все они нуждаются в немедленной поддержке, потому что входят в группу риска. Оказать конкретную помощь мы готовы приюту им. Е. Глинки и сети приютов для бездомных «Ной», — пояснил генеральный директор компании.

Кроме того Александр Парамонов рассказал, что он был удивлён включению «Фонбет» в правительственный список системообразующих компаний, которым может быть оказана господдержка.

«Для нас включение в список стало неожиданной новостью, мы не обращались с просьбой о помощи к государству. Компания могла попасть в список по формальным критериям: количество сотрудников, широкая география присутствия в регионах, крупные налоговые выплаты от бизнеса», — предположил Парамонов.

Он добавил, что компании «Фонбет» не должно быть в списке системообразующих, поскольку господдержку нужно оказывать тем, кто действительно нуждается в ней. По его словам, это сотни компаний малого бизнеса, ресторанные сети и другие компании без онлайн-присутствия.

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