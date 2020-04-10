ОПЕК+ одобрила декларацию о сотрудничестве

ОПЕК+ одобрила новую «Декларацию о сотрудничестве», но с тем условием, что Мексика согласится со своими квотами, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана.

Как рассказали в ведомстве, данный документ предполагает «трехступенчатое снижение суточной добычи нефти с уровня октября 2018 года».

«На 9-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в формате видеоконференции была принята новая «Декларация о сотрудничестве» по итогам обсуждений, которые продолжились около 11 часов, при условии, что Мексика согласится с предлагаемыми объемами», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что если декларация вступит в силу, то страны ОПЕК+ снизят свою добычу в мае-июне на десять млн б/c, что составляет 23% от уровня октября 2018 года.

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