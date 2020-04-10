Мексика объявила объем снижения добычи нефти, на который готова согласиться

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Global Look Press

Министр энергетики Мексики Росио Нахле заявил, что страна готова пойти на сокращение добычи нефти на 100 тысяч б/с в течение мая и июня. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Мексика уменьшит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с.

Как заявил министр, снижение произойдет «с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте».

Ранее стало известно, что Мексика не согласилась на условия сделки ОПЕК+. Представители стран-членов альянса 10 апреля продолжат переговоры с мексиканской стороной, чтобы прийти к консенсусу.

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