Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Участники ОПЕК+ в мае — июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

По информации ведомства, на нынешнем этапе производственные обязательства составили 6,085 млн б/c в сутки для стран-членов ОПЕК и 3,915 млн б/c в сутки в сутки для государств, которые не являются членами альянса.

Азербайджанское министерство также уведомило, что до конца этого года суммарное сокращение добычи составит восемь млн баррелей, то есть, 18% от уровня октября 2018 года. При этом с января 2021-го по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется сократитьдобычу на шесть млн баррелей. Это количество составляет 14% от уровня октября 2018 года.