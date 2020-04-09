Производство бензина в России упало почти на 20%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/643/13011643/RIAN_6195629.HR-pic905-895x505-85628.jpg">

Производство бензина в России за первую неделю апреля сократилось на 18,9% из-за пандемии. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

По его данным, за первую неделю апреля объемы производимого в стране топлива упали с 799,3 тыс. т до 648 тыс. т, то есть на 18,9%.

Причиной является распространение коронавируса. В связи c введением режима самоизоляции, россияне стали меньше пользоваться транспортом и спрос на бензин значительно снизился.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Холостые пистолеты: почему бензин в России не дешевеет

— Стоимость нефти растет перед встречей ОПЕК+

— Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%