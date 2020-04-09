Производство бензина в России упало почти на 20%
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Производство бензина в России за первую неделю апреля сократилось на 18,9% из-за пандемии. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.
По его данным, за первую неделю апреля объемы производимого в стране топлива упали с 799,3 тыс. т до 648 тыс. т, то есть на 18,9%.
Причиной является распространение коронавируса. В связи c введением режима самоизоляции, россияне стали меньше пользоваться транспортом и спрос на бензин значительно снизился.
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