Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group

Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф 20 апреля даст большое интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

21 апреля видеоинтервью опубликует «Газета.Ru». Также оно будет доступно в онлайн-кинотеатре Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.

Ожидается, что Герман Греф в ходе беседы, которая продлится около полутора часов, даст оценку ситуации в российской и мировой экономике, ответит на вопросы о банковском секторе и бизнесе.

Часть вопросов будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Каждый желающий задать вопрос Герману Грефу может прислать его с помощью специальной формы.

Герман Греф с 1991 года работал в администрации Санкт-Петербурга. В 1998 году он был назначен первым заместителем министра госимущества РФ, а с 2000 по 2007 год возглавлял Министерство экономического развития и торговли.

В 2005 году Греф впервые был избран в состав наблюдательного совета «Сбербанка», с 2007 года стал президентом и председателем правления банка. Сейчас клиентами «Сбербанка» являются более 10 млн физических лиц и более 1 млн предприятий. Банк входит в топ-5 крупнейших работодателей России — в нем работает более 281 тысячи сотрудников.

Андрей Макаров с 1993 года шесть раз избирался депутатом Госдумы. За это время он стал соавтором более 160 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов, был одним из авторов первой части Налогового кодекса Российской Федерации. В Госдуме седьмого созыва Макаров возглавляет Комитет по бюджету и налогам.