В Кремле напомнили, что увольняющие сотрудников компании не смогут претендовать на помощь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приоритетную помощь от государства получат социально ответственные компании, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В первую очередь будут руководствоваться теми данными, которые уже имеются. Какие-то компании увольняют людей, тогда они не смогут претендовать на помощь в первую очередь. Какие-то компании сохраняют сотрудников, они смогут воспользоваться помощью в приоритетном порядке», — сказал Песков.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил о «серьезном ударе» для бюджета от коронавируса.