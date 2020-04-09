Песков: Россия выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/13039165/AP_801385207131-pic905-895x505-80282.jpg">

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи ОПЕК+ заявил, что Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации рынка нефти, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей. Цифры вы слышали от президента, не буду их повторять. Все остальные нюансы будут оговариваться во время телеконференции», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Новая встреча ОПЕК+ в режиме телеконференции запланирована на 9 апреля.