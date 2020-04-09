Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии «Единая Россиия» поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плотникова.

Ранее руководитель фракции ЕР Сергей Неверов предложил проработать механизм по ограничению роста цен на продовольственные товары.

Плотников отметил, что в настоящее время данный вопрос прорабатывается.

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