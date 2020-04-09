Власти Москвы заключили контракт на 20,6 млн рублей на празднование Пасхи

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ГАУ «Московская дирекция массовых мероприятий» заключила контракт на организацию празднования Пасхи в столичных храмах на сумму 20,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Проведение мероприятий планируется с 19 апреля по 3 мая на прихрамовой территории 13 храмов Москвы. Продолжительность каждого мероприятия составляет не менее 180 минут.

При этом с 30 марта до 1 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.