Трамп: США едва ли пойдут на сокращение нефтедобычи

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Соединенные Штаты едва ли пойдут на сокращение добычи нефти, скоординированное с другими государствами на рынке, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляция которого ведется на канале американского Госдепартамента в Youtube.

Американские производители уже автоматически снизили объемы добычи в ответ на динамику рынка, подчеркнул Трамп. Он отметил, что не считает возможным участие США в скоординированном сокращении объемов добычи.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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