Рубль растет к евро на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 8 апреля, курс евро упал на 25,26 коп, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.10 мск, курс доллара вырос на 8,06 коп. и составил 75,62 руб. В свою очередь, евро уменьшился и достиг отметки 82,04 руб.

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Индексы российских бирж восстанавливаются на фоне намерения членов ОПЕК+ и ряда других государств существенно сократить объемы добычи углеводородов.

Колебания на финансовых рынках начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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