Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств... Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — сказал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал действия ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обвинив организацию в сосредоточнности на Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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