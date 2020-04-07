Forbes оценил потери Трампа от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп потерял за месяц борьбы с коронавирусом $1 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Как утверждает издание, чистая стоимость активов американского лидера месяц назад составляла $3,1 млрд, теперь же она равна $2,1 млрд.

Такое число было выверено на основе подсчетов. Так, эксперты вычислили, что цены акций в сегментах, в которых работают компании Трампа, подешевели в среднем на 37%, и применили этот дисконт к его активам.

Отмечается, что Трамп имеет торговую, офисную и жилую недвижимость, гостиничный бизнес, гольф-клубы, а также роскошные поместья и другие владения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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