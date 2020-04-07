Bloomberg: Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/13025683/2020-03-25T202657Z_1190554961_RC28RF918IJA_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL-DISTRESS-pic905-895x505-34613.jpg">

Во время переговоров по сокращению добычи нефти Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошедшей встрече участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.

Так, Саудовская Аравия потребовала от России снизить свою квоту больше всех — на 1,5 млн баррелей в сутки.

Как отмечается, пока стороны сошлись только на том, что США необходимо присоединиться к соглашению. При этом американский лидер Дональд Трамп этого не желает.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg назвал причину разногласий между Москвой и Эр-Риядом по нефти

— В Саудовской Аравии заявили о готовности к сотрудничеству для решения по нефти