Bloomberg: Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум
Во время переговоров по сокращению добычи нефти Саудовская Аравия выдвинула России ультиматум. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На прошедшей встрече участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.
Так, Саудовская Аравия потребовала от России снизить свою квоту больше всех — на 1,5 млн баррелей в сутки.
Как отмечается, пока стороны сошлись только на том, что США необходимо присоединиться к соглашению. При этом американский лидер Дональд Трамп этого не желает.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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