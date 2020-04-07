Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/13017823/Depositphotos_4675167_l-2015-pic905-895x505-84436.jpg">

Торгово-промышленная палата РФ совместно с «Опорой России», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Востребованной мерой поддержки мог бы стать возврат части средств (до 30%), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев», — говорится в документе.

Предприниматели в письме заявили, что расходы крупных компаний на уплату страховых взносов могут достигать десятков миллионов рублей, отметив, что бизнес несет огромные убытки от карантинных мероприятий, введенных в регионах страны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом и на поддержку экономики страны Минфин зарезервировал средства в объеме 1,4 трлн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские суды признали банкротами 22,4 тысячи граждан

— Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса

— Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов