Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с «Опорой России», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Востребованной мерой поддержки мог бы стать возврат части средств (до 30%), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев», — говорится в документе.
Предприниматели в письме заявили, что расходы крупных компаний на уплату страховых взносов могут достигать десятков миллионов рублей, отметив, что бизнес несет огромные убытки от карантинных мероприятий, введенных в регионах страны.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом и на поддержку экономики страны Минфин зарезервировал средства в объеме 1,4 трлн рублей.
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