Цена на нефть Brent превысила $34

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.

По состоянию на 04.48 мск, цена нефти составила $34.12 за баррель.

В свою очередь, стоимость фьючерса нефти WTI прибавила 4,1% и достигла отметки $27,15 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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