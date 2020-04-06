Минпромторг проверит инцидент с замминистра Овсянниковым в Ижевске

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Министерство промышленности и торговли России организует внутреннее расследование по факту неподобающего поведения заместителя главы ведомства Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

Ранее полицейские в аэропорту Ижевска составили административный протокол за мелкое хулиганство в отношении заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. Чиновник отказывался предъявить документы при выходе на посадку и устроил перепалку с сотрудниками аэропорта.

«В Министерстве промышленности и торговли РФ будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрием Овсянниковым», — сообщили в пресс-службе.

По словам сотрудников Минпромторга, оценку поведения Овсянникова даст суд, однако, заместитель министра должен также понести ответственность за свои действия в рамках нарушения кодекса этики государственных гражданских служащих.

«Служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», — пояснили в ведомстве.

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