Эксперт: угроза инфляции остается крайне низкой

Заведующий Лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара и заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ (РАНХиГС) Алексей Ведев считает, что в текущей кризисной ситуации инфляционная угроза остается крайне низкой.

«Я не ожидаю резкого ускорения инфляции. С одной стороны, повышение цен будет определятся не столько ажиотажным спросом на различные продовольственные товары, который, я думаю, сейчас уже прошел, сколько девальвацией рубля», — отметил он.

По мнению Ведева, импорт в ближайшие два месяца должен подорожать, равно как и некоторые российские аналоги могут повысится в цене.

«С другой стороны, это ограничения внутреннего спроса. Большинство прогнозов указывает на то, что в этом году ожидается снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. В такой ситуации, ожидать существенного ускорения цен не правильно. Полагаю, что инфляция будет находиться близко к целевому уровню», — уверен эксперт.