На замглавы Минпромторга РФ составили протокол за мелкое хулиганство в Ижевске

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Полицейские в аэропорту Ижевска составили административный протокол в отношении заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

По данным источника, он отказывался предъявить документы при выходе на посадку и устроил перепалку с сотрудниками аэропорта.

«При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью», — заявил источник.

В настоящее время видео с произошедшем распространилось в сети, а в Минпромторге заявили, что поведение заместителя руководителя ведомства является недопустимым.

«Если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка — это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих», — пояснили в пресс-службе министерства.

Дмитрий Овсвянников с 2016-го по 2019-й год занимал должность губернатора Севастополя, на службу в Минпромторг поступил после отставки осенью 2019-го года.

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