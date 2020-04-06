На замглавы Минпромторга РФ составили протокол за мелкое хулиганство в Ижевске
Полицейские в аэропорту Ижевска составили административный протокол в отношении заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
По данным источника, он отказывался предъявить документы при выходе на посадку и устроил перепалку с сотрудниками аэропорта.
«При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью», — заявил источник.
В настоящее время видео с произошедшем распространилось в сети, а в Минпромторге заявили, что поведение заместителя руководителя ведомства является недопустимым.
«Если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка — это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих», — пояснили в пресс-службе министерства.
Дмитрий Овсвянников с 2016-го по 2019-й год занимал должность губернатора Севастополя, на службу в Минпромторг поступил после отставки осенью 2019-го года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минпромторгу поручено обеспечить медорганизации средствами защиты
— Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя
— Кабмин распорядился проработать компенсации за снижение доходов медорганизаций