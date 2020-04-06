Названы регионы России с самыми высокими расходами на еду
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Названы российские регионы, в которых больше всего тратят на еду. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА.
Так, в 14 субъектах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше. Больше всего на еду тратят в Ингушетии (59%), Дагестане (55%), Чукотском автономном округе (48%), Смоленской области (48%) и Кабардино-Балкарии (45%).
Меньше всего расходов на питание наблюдаются у жителей Ханты-Мансийского автономного округа (24%), Москвы (25%), Московской области (25%), Татарстана (26%) и Мурманской области (26%).
Всего в России тратят на еду меньше 30% 11 субъектов Федерации.
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