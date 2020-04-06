Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам американского лидера, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о снижении цен, то он введет «очень существенные» пошлины.
«Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть», — добавил он.
Трамп отметил, что США не хочет покупать иностранную нефть.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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