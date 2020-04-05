Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

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Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг. Об этом сообщают «Ведомости».

Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года.

Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.

Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным в четверг, 2 апреля, указ запрещает ограничивать неплательщикам доступ к услугам.

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