Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
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Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг. Об этом сообщают «Ведомости».
Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года.
Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.
Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным в четверг, 2 апреля, указ запрещает ограничивать неплательщикам доступ к услугам.
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