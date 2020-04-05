Плодоовощной союз России призвал Минсельхоз приостановить импорт помидоров

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Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров на два месяца во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей, передает ТАСС.

В плодоовощном союзе считают, что из-за девальвации рубля и распространения коронавируса, а также введения и последующего продления режима самоизоляции в стране, одними из наиболее пострадавших в отрасли сельского хозяйства являются производители овощей в защищенном грунте. Это связано с тем, что они не могут остановить свое производство, и овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, которые пользуются наибольшим спросом.

В настоящее время уже наблюдается падение спроса и снижение оптовых цен на огурцы и томаты — по отдельным позициям до 50% к аналогичному уровню 2019 года.

При этом на российский рынок продолжают поступать импортные томаты, доля которых в общем объеме рынка составила в 2019 году 52%.

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