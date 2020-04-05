Кабмин распорядился проработать компенсации за снижение доходов медорганизаций
Правительство поручило поработать вопрос выделения средств на компенсации за снижение доходов медицинских организаций из-за ситуации с коронавирусом нового типа, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Министерство здравоохранения и Министерство финансов должны представить проект акта о выделении бюджетных средств на компенсацию государственным медицинским организациям снижения доходов, говорится в распоряжении.
Поручение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минпромторгу поручено обеспечить медорганизации средствами защиты
— Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию