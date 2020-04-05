Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, «еще заявит о себе», пишет «Интерфакс».

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что для преодоления кризиса требует от государств принятия мер.

1 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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