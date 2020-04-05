Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики
Российскую экономику «с высокой вероятностью» ожидает двухлетняя рецессия на фоне снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом нового типа, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Для российской экономики кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран, говорится в документе. Отмечается, что снижение цен на нефть может привести к тому, что значительная часть закрытых на карантин производств не сможет открыться снова.
При этом подчеркивается, что «конструктивный вариант» экономического прогноза составлен с учетом приоритетной роли предотвращения безработицы и поддержки доходов населения в экономической политике России.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил о нецелесообразности экономических ограничений «под одну гребенку» по РФ
— В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной