Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики

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Российскую экономику «с высокой вероятностью» ожидает двухлетняя рецессия на фоне снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом нового типа, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Для российской экономики кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран, говорится в документе. Отмечается, что снижение цен на нефть может привести к тому, что значительная часть закрытых на карантин производств не сможет открыться снова.

При этом подчеркивается, что «конструктивный вариант» экономического прогноза составлен с учетом приоритетной роли предотвращения безработицы и поддержки доходов населения в экономической политике России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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