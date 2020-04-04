Голикова: правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медикам

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Правительство России выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинскому персоналу на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера по социальной политике Татьяну Голикову.

Средства выделены на премирование медицинских работников за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку из-за пандемии, отметила Голикова.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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