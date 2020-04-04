В России выпустят 6 тысяч аппаратов ИВЛ в ближайшие три месяца
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Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб заявил, что Россия планирует выпустить 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ближайшие три месяца. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в апреле будет произведено 500 аппаратов ИВЛ, в мае – 2,5 тысячи.
«В июне месяце мы планируем выйти на 3 тысячи аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства», — добавил Цыб.
Замминистра отметил, что для этого будут предприняты соответствующие усилия.
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