Крупнейшие российские автозаводы освободят от карантина
Крупные автозаводы в России освободят от карантина. К работе вернутся только те предприятия, от которых зависит экономическая жизнь в регионах. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители отрасли.
В ближайшее время работу возобновят принадлежащие компании Sollers заводы во Владивостоке, Татарстане и Ульяновске.
«Предприятия группы Sollers рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм направлены региональным органам власти», — сообщили в пресс-службе компании.
При этом основное внимание будет уделено производству автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов.
В компании «КамАЗ» также сообщили, что больше половины сотрудников выйдут на работу с 6 апреля. Возобновление производства позволит снизить экономические последствия от карантина и обеспечить техникой экстренные службы.
Помимо «КамАЗа» и Sollers с огромной долей вероятности к работе приступят «АвтоВАЗ», УАЗ, «Группа ГАЗ», Volkswagen и Hyundai.
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