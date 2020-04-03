Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-2009 года.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — заявила Георгиева.

Она добавила, что более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ из-за коронавируса.

Глава МВФ отметила, что они никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь.

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