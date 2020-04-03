Власти Ивановской области рекомендовали жителям не сдавать жилье москвичам
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Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин призвал жителей региона не сдавать в аренду жилье москвичам на время нерабочих дней в апреле из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, будет еще одна волна приезжих из столицы, которые решат самоизолироваться в Ивановской области.
«Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — добавил Фокин.
Он напомнил, что в стране действует уголовная статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Глава облздрава заявил, что при сдаче жилья человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут возникнуть и у арендодателя.
На данный момент в Ивановской области зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.