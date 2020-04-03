Члены правления РЖД отказались от квартальных премий на фоне пандемии коронавируса

В пятницу стало известно об отказе членов правления ОАО «Российские железные дороги» от премий по итогам работы за первый квартал 2020 года. Об этом говорится в протоколе заседания от 3 апреля.

Решение было принято единогласно.

Указано, что решение было принято «в связи с нарастанием негативных макроэкономических изменений и усугублением эпидемиологической ситуации», которые создают риски падения перевозок и доходов «как источников финансирования инвестиционной программы».

В отчете констатируется, что погрузка на сети РЖД в первом квартале снизилась на 3,8%, в том числе в марте - на 5,5%, грузооборот - на 5,2% и 7,7%, пассажирооборот - на 2,5% и 18,3%, соответственно.

Руководителям административно-организационного аппарата «Российских железных дорог», контрольно-аналитической службы генерального директора, аппарата корпоративного секретаря РЖД, начальникам департаментов, структурных подразделений и филиалов компании также предложено рассмотреть возможность отказа от премии за первый квартал топ-менеджменту этих подразделений.

То же самое предложено рассмотреть директорам монополии, старшим советникам и советникам главы «Российских железных дорог», а также ключевым руководителям «дочек».