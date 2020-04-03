Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок
Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву. Видеозапись опубликована на канале «Соловьев LIVE».
Кроме того, в настоящее время существует контракт на поставку еще 55 млн единиц, из них 3 млн будут завезены в Россию в течение недели, отметил министр.
По его словам, поставки медицинских масок из Китая позволят обеспечить необходимым медицинских работников и сотрудников служб и ведомств.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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