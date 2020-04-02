Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»

Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний «Роснефти», передает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступил в четверг сотрудник внешнеполитического ведомства США Эллиотт Абрамс.

На прошлой неделе «Роснефть» сообщила о выходе из бизнеса в Венесуэле.

Абрамс согласился, что необходимо отменить санкции против Rosneft Trading.

Впрочем, по его словам, для этого США должны удостовериться, что «дочки» НК на самом деле больше не работают в Венесуэле.