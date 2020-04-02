Кремль отрицает планы консультаций глав России и Саудовской Аравии по ценам на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Вопрос о возможности их проведения на более низком уровне он переадресовал министерству энергетики России.
«Это нужно спрашивать в министерстве энергетики», — сказал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что консультаций на уровне российского президента не планируется.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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