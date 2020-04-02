Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

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Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения. Скоропортящиеся же стоит брать в последнюю очередь.

Так, не стоит покупать продукты про запас, поскольку продовольственные магазины продолжают работать.

Кроме того, в несвежих крупах, орехах и сухофруктах могут появиться вредители, которые представляют угрозу для здоровья.

Также специалисты Роспотребнадзора советуют протирать влажной салфеткой ручки тележек или корзин в магазинах или использовать перчатки.

Особое внимание следует уделять сроку годности товаров и условиям их хранения в магазине.