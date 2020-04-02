Объем спекуляций на медицинских масках превысил 400 млн рублей

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Объем спекуляций на медицинских масках в марте 2020 года составил более 400 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор юридического агентства IQ Technology Дмитрий Козлов.

Специалисты проанализировали совокупный объем предложения и переложили его на среднюю рыночную цену прошлых лет.

Выяснилось, что в 2018 году одна медицинская маска стоила в среднем 7,3 рубля, в 2019 году – 8,7 рублей. В текущем году цена возросла до 77,81 рубля.

При этом крупные торговые сети и интернет-магазины не завышают цены, чаще всего этим занимаются перекупщики и небольшие фирмы.

«Многие не используют слово маски — пишут «средства защиты» и так далее. Самая дорогая маска продавалась по 750 рублей за штуку», — объяснил Козлов.

Руководитель IQ Technology также указал на необходимость внесудебной блокировки сайтов, на которых размещаются объявления спекулянтов.

Ранее ФАС зафиксировала дефицит масок в некоторых регионах России еще в начале февраля. В ведомстве выявили повсеместное завышение цен на медицинские маски в 10-15 раз.

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