Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
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На открытии торгов 2 апреля рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
По сведениям на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 1,13 руб. и составил 77,66 руб.
В свою очередь, курс евро упал на 1,33 руб, до 84,98 руб.
Фьючерс на нефть Brent увеличилась на 10,67% — до 27,38 доллара за баррель.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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